Январские праздники заканчиваются и пришло время задуматься об утилизации отслуживших в праздники хвойных деревьев. Второй год подряд региональный оператор сферы обращения с отходами АО «Югра-Экология» организует акцию по переработке «Ёлочный сбор». Для участия в ней достаточно отнести елку на контейнерную площадку предварительно убрав все украшения.Рейсы в Ханты-Мансийске пройдут 15-го, 22-го и 29-го января. Мульчаторы будут перерабатывать деревья 28-29-го января. В этом году география «Ёлочного сбора» расширится и участие в акции примут Сургут, Нижневартовск, Мегион, Радужный, Лангепас, Покачи, Пыть-Ях, Нефтеюганск, Югорск и Урай. Переработкой в окружной столице, как и в прошлом году, будет заниматься «Самаровский чугас».- Настоящее дерево важно вернуть в природу. Мы перемалываем их в щепу, часть которой используется для угнетения роста сорных растений в теплично-питомническом комплексе Самаровского Чугаса. В питомнике выращиваются цветы, деревья и кустарники для озеленения, садоводства и лесовосстановления - рассказывает начальник отдела экологического просвещения и туризма Природного парка Надежда Быкова. Она также добавила, что в настоящее время собрана коллекция из порядка 300 видов древесно-кустарниковых растений. Также щепа передаётся эколого-просветительский центр \\"Шапшинское урочище\\", который занимается реабилитация травмированных диких животных и их временным содержанием. Она используется в качестве естественной подстилки для зверей содержащихся в вольерах.