В Югре за минувшие сутки зафиксировано 14 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Жители региона лишились больше 1 миллиона 300 тысяч рублей. Югорчане верят аферистам под предлогами покупки товаров или услуг, защиты денег и перерасчета пенсии.Так, 73-летней жительнице Сургута позвонили якобы сотрудники пенсионного фонда. Во время разговора собеседники рассказали пожилой женщине о мнимых надбавках, которые ей полагаются. Югорчанка обрадовалась и поверила обманщикам, кроме того продиктовала все необходимые реквизиты своей банковской карты. Спустя время сургутянка обнаружила, что ее счет не пополнился, а наоборот уменьшился. Аферисты сняли 50 тысяч рублей с карты женщины.Еще один югорчанин, житель Ханты-Мансийска лишился своих через сайт бесплатных объявлений. На «Авито.ру» он разместил запись о продаже спортивных коньков, с ним связался покупатель, желающий купить товар. Во время переписки они договорились о сделке и наивный продавец для перевода денег сообщил неизвестному данные карты. Тот в свою очередь воспользовался доверчивостью мужчины и украл его деньги в размере 30 тысяч рублей.В Сургутском районе 31-летняя девушка решила в Инстаграме увидела всплывающую рекламу и перешла по ссылке «1.bestglamour.ru», где нашла по привлекательной цене спицы для вязания и кожаный чехол. Недолго думая, оформила заказ и указала оплату наложенным платежом на почте. В назначенный день она забрала посылку, отдала в кассу 3 тысяч рублей и решила в отделении Почты вскрыть бандероль. Но внутри коробки ее ждал сюрприз – аферисты вместо заказанного товара упаковали и отправили детскую шапку.По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры подозреваемых.