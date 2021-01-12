Число заболевших коронавирусом в ХМАО по состоянию на 12 января увеличилось на 205 человек. За весь период зарегистрировано и лабораторно подтверждено 43 715 случаев новой коронавирусной инфекции.По клинической структуре: на момент выявления у 160 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 1 человека бессимптомное течение болезни.Контакт установлен в 193 случаях, по 12 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 8 177, сняты с наблюдения – 166 489 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 1 656 человека, всего – 1 234 849 жителей региона.Самые большие показатели по заболеваемости: в Сургуте – 56; в Ханты-Мансийске – 49; Нижневартовске – 15; Урае – 14; Нягани – 10.Далее идут: Югорск – 8; Октябрьский район – 7; Советский район – 7; Сургутский район – 6; Мегион – 6; Радужный – 5; Покачи – 5.В конце списка: Кондинский район – 4; Нефтеюганск – 3; Нефтеюганский район – 3; Когалым – 2; Лангепас – 2; Пыть-Ях – 2; Нижневартовский район – 1.Состояние 86 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 591 человек. За сутки выздоровели 190 человек, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 40 001 югорчанин.