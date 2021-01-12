За минувший день в Югре зарегистрировано 40 преступлений, по горячим следам раскрыто 21.В Мегионе раскрыта кража денег с банковской карты пенсионерки. Неработающая и ранее судимая 33-летняя женщина, находясь в квартире пенсионерки по улице Советской, украла карту потерпевшей. После этого преступница сняла с нее 4 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая под подпиской о невыезде.В Сургуте 35-летний мужчина пытался украсть велосипед из подъезда одного из домов по улице Университетской. Двухколесный красавец фирмы «Бергамот» стоимостью 60 тысяч рублей находилось без присмотра и средств противоугонной защиты. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник под подпиской о невыезде ждет заслуженного наказания.В Сургутском районе у местного жителя деревни Тайлаково похитили 2 кг картофеля. Неизвестные вскрыли навесной замок в доме потерпевшего и совершили преступление. Полицейские ищут подозреваемых, причастных к совершению кражи.В Югорске в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из банков города при пересчете наличных, поступившей в инкассаторской сумке из сетевого магазина, обнаружена купюра достоинством 5 тысяч рублей с признаками подделки. Возбуждено уголовное дело.