Метеорологическая обстановка в Югре 12 января: Днём температура воздуха -30,-35 °С, по северо-западным районам -20,-25 ºС. Ночью -34,-39 °С, по северо-западным районам -26,-31 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, изморозь. Ветер северных направлений 2-7 м/с.В Ханты-Мансийске: Днём -30,-32 °С, ночью -35,-37 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северных направлений 2-7 м/с.Сургут: Днём -31 °С, ночью -30 °С, ясно, ночью небольшой снег, ветер северо-западный 2м/с.Нижневартовск: Днём -30 °С, ночью -28 °С, небольшой снег, ветер северо-западный 2-3 м/с.Нефтеюганск: Днём -31 °С, ночью -32 °С, ясно, ночью небольшой снег, ветер северо-западный 2 м/с.Когалым: Днём -30 °С, ночью -25 °С, ясно, вечером и ночью небольшой снег, ветер северо-восточный 2-3 м/с.Этот день получил название в честь святой Анисии, жившей в 3-4 веках в Греции. Анисью (Анисию) на Руси прозвали Желудочницей, поскольку по древнему обычаю в ее день резали свиней и варили требуху, в том числе желудки. К этому дню обычно усиливался мороз. Поэтому в народе говорили: «Не проси у Анисьи тепла»; «К Анисье холода пришли».