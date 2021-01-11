На новогодних каникулах контрольные группы Югорска проводили ежедневные рейдовые мероприятия по нераспространению Covid-19 в Югре. С 4 по 10 января специалисты провели беседы о необходимости соблюдать все рекомендации и ограничения, введенные в Югре, а также беседы с гражданами о необходимости использовать маски.Проверено более 50 объектов - магазины продовольственных и непродовольственных товаров, торговые центры, салоны красоты, пункты выдачи онлайн-магазинов и отделений почты, социальные объекты. Также профилактику провели с водителями и пассажирами общественного транспорта.На улицах города специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав провели работу с 9 родителями и их детьми, 12 подростками от 14 до 17 лет о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах. Выявили 5 детей до 14 лет, гуляющих без родителей, и передали их родителям. Кроме того специалисты запланировали профилактические меры в образовательной организации.Стоит напомнить, что в Югре до 31 января 2021 года включительно продлен режим обязательной самоизоляции для граждан из группы риска: беременным и гражданам в возрасте 65+.