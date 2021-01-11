Предстоящий православный праздник Крещения Господня югорчане встретят без традиционных погружений в прорубь. Об этом в официальном обращении к верующим жителям округа сообщил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.- Дорогие братья и сестры, жители Богохранимой Югры, прислушаемся к рекомендациям врачей, которые сегодня самоотверженно трудятся во благо всех нас, воздержимся в этом году от купания в прорубях, ради нашего с Вами здоровья, побережем друг друга, - сказал митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.Он также подчеркнул, что кто-то столкнулся уже в этом году с тяжелым недугом и погружение в холодные воды небезопасно. Тем, кто чувствует себя физически крепким и здоровым, тоже стоит поберечь себя, ведь человеческое здоровье — это хрупкий сосуд.Но несмотря на отсутствие купелей в храмах будут вестись богослужения.- Дорогие мои, в день Крещения Господня в храмах, а где позволит возможность — на территории храмов, будет освящаться вода в специальных емкостях. В течение дня храмы Югры будут открыты, Вы можете посетить храм с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований, и набрать святой воды — отметил митрополит.