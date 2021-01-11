В дежурную часть ОМВД России по городу Нефтеюганску обратился местный житель с заявлением о том, что кто-то в вечернее время проник в его комнату и украл одежду. Добычей стали две куртки и джинсы популярных брендов общей стоимостью 30 тысяч рублей.Во время поиска подозреваемых, причастных к совершению преступления, задержана 28-летняя местная жительница. Девушка призналась, что одежду планировала отдать своему молодому человеку. Доступ в комнату у нее был свободным, потому что вместе с потерпевшим они проживают в общей коммунальной квартире, а дверь в помещение не закрывается.Против жительницы Нефтеюганска следователями возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ \\"Кража\\", теперь нарушительница закона находится под подпиской о невыезде.Читайте также: В Сургутском районе компания пьяных мужчин украла поросёнка. Мужчинам внезапно захотелось кушать;Югорчанка украла у невнимательного знакомого 200 тысяч рублей. Женщина совершила кражу через приложение «мобильный банк»;В Нефтеюганске женщина украла куртку в подарок для мужа.