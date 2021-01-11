В Советской районной больнице в новогодние праздники на свет появились 12 малышей, из них 9 девочек и 3 мальчика. В родильном отделении всегда рады пациентам, новогодняя ночь — не исключение. С 31 декабря на 1 января рожениц принимала заведующая родильным отделением Наталья Королева. - Для меня это был обычный рабочий день. В 04:35 родилась девочка Станислава. Ребёнок здоровый, вес 2890 г, рост 53 см, оценка по шкале Апгар 9/10. Роды у мамы были вторые. Дома Станиславу ждали папа и две сестренки Ирина и Виктория. Главное, что всё прошло в обычном режиме и без происшествий,— рассказала заведующая. Чуть позже, днём первого января, родилась ещё одна девочка. В Рождество, медики больницы помогли появиться на свет ещё трём малышам, все они родились здоровыми, на свет появились три девочки.- Рождение ребенка — это всегда яркое событие. Молодые мамы и их малыши находятся под пристальным вниманием специалистов, их здоровье и благополучие — приоритет в работе родильного отделения больницы. Выражаю огромную благодарность коллегам, дежурившим в новогодние праздники и создавшим атмосферу праздника и домашнего уюта для рожениц, а также поздравляю всех мам с таким важным и волнующим событием, — рассказывает главный врач Владимир Антонов.