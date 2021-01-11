Природоохранная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства при эксплуатации опасных производственных объектов и выявила нарушения в работе АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».Общество нарушило закон тем, что для транспортировки добываемой газоводонефтяной эмульсии ввело в эксплуатацию два нефтесборных трубопровода. Кроме того, приступило к использованию опасных объектов не смотря на отсутствие соответствующих разрешений, без их регистрации в реестре опасных производственных объектов.Тем самым все нарушения привели к безнадзорности за процессом использования трубопроводов со стороны госоргана, контролирующего сферу промышленной безопасности. Эти действия создали угрозу промышленной, экологической и пожарной безопасности.Прокуратура направила иск в Ноябрьский городской суд о возложении обязанности на предприятие устранить все нарушения. Судом иск удовлетворен в полном объеме.На сегодняшний день предприятием получены разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, произведена их регистрация в государственном реестре опасных производственных объектов.