В Сургуте во время оперативных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО-Югре обнаружили более 11 тонн контрафактного алкоголя стоимостью более 1 миллиона рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре, 48-летний местный житель купил немаркированную спиртосодержащую продукцию для незаконной продажи. Подозреваемого задержали сотрудники полиции и бойцы Росгвардии в момент продажи 8 тонн спиртного. Во время обысков в складских помещениях нашли ещё более трёх тонн сомнительных горячительных напитков.Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Нарушителю закона грозит лишение свободы на срок до 6 лет.Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.