С 4 по 10 января в Югре зафиксирован 31 факт мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционно. Ущерб, причиненный аферистами, превысил 5 миллионов рублей. На их уловки чаще всего попадались жители Сургута и Нижневартовска. Единичные случаи зарегистрированы в Советском, Кондинском, Октябрьском и Сургутском районах.Жительница Лангепаса решила в новогодние праздники воспользоваться услугами интернет-сайта «blablacars.me». Оформила поездку по необходимому маршруту, затем с ней связался по мужчина, который во время беседы завладел реквизитами банковской карты, с которой позже списал 8 тысяч рублей.Не удачной стала запланированная поездка и для 31-летней жительницы Радужного. Она оформила покупку авиабилетов на сайте двойнике «aeruf1ot.us», тем самым лишилась более 60 тысяч рублей.В Ханты-Мансийске от мошенников пострадала 18-летняя югорчанка. Он пыталась вызвать стриптизершу, и каким-то образом перевела мошенникам почти 90 тысяч рублей на банковскую карту.Провести вечер в приятной компании хотел и житель Когалыма. Он нашел подходящую партнершу некую «Светлану Петрову» в социальной сети «ВКонтакте». Под предлогом оказания интим-услуг югорчанин перевел 4 тысячи рублей в качестве оплаты.Более целомудренно проводил выходные 36-летний житель Сургута: он решил подготовиться к предстоящей сессии. На сайте «Авито.ру» нашел якобы помощника, который согласился ему за 4 тысячи рублей выполнить «практику». Сургутянин перевел предоплату, но готовой работы так и не дождался.Возбуждены уголовные дела.