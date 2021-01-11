За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы, в том числе 1 ребенок.На 143 км автодороги «Урай – Советский», 70-летний мужчина, управляя автомобилем «Great Wall», по предварительной информации, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю «Ниссан», которым управлял 47-летней мужчина. Автомобили столкнулись и из-за аварии водитель автомобиля «Great Wall» получил травмы.Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования. 17 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 40 - нарушили правила перевозки детей.Окружная Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение правил дорожного движения, внимательность и взаимовежливость являются основными составляющими безопасности на дорогах Югры.