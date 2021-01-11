В Югре продолжают увеличиваться случаи заболевания COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения в 21 муниципалитете. За весь период пандемии на территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано и лабораторно подтверждено 43 510 случаев новой коронавирусной инфекции.По клинической структуре: на момент выявления у 167 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 3 человек болезнь протекала в бессимптомной форме.Контакт установлен в 187 случаях, по 8 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 8 333 человека, сняты с наблюдения – 166 090 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 3 754 человека, всего – 1 233 193 человека.Больше всего случаев заболевания: в Сургуте – 43; в Нефтеюганском районе – 20; в Урае – 16; в Нижневартовске – 13; в Сургутском районе – 13; в Нефтеюганске – 12; в Мегионе – 12; в Ханты-Мансийске – 11; в Нягани– 11; в Югорске – 11.Далее идут: Октябрьский район – 9; Покачи – 6; Советский район – 5.Последние в списке: Березовский район – 3; Когалым – 2; Радужный – 1; Лангепас – 1; Нижневартовский район – 1; Пыть-Ях – 1; Кондинский район – 1.В тяжелом состоянии находится 91 пациент, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 585 человек. За сутки вылечились 203 человек, за весь период пандемии выздоровели 39 811 югорчан.