С начала 2021 года в Югре зарегистрировано 104 пожара. Спасателями подразделениями из опасных зон спасено 2 человека и 11 эвакуировано, пожарные помогли уцелеть ценностям и имуществу югорчан на сумму более 48 миллионов рублей.Чаще всего горели жилые дома, квартиры, транспортные средства. Основные причины пожаров - нарушения, связанные с использованием электрооборудования и печей, неосторожное обращение с огнем. От огня пострадали 65 строений и 33 транспортных средства. Травмы получили 5 человек, 1 погиб.Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 24 раза помогали ликвидировать последствия ДТП и спасли 5 человек.ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому округу напоминает югорчанам о бдительности и соблюдении правил пожарной безопасности. Особенно в период низких температур: включенные электрообогреватели, электрическое отопление и топящиеся печи в жилых домах и квартирах могут стать причинами возгорания. Владельцам автомобилей следует регулярно проверять состояние электропроводки и соединения систем подачи топлива, масла, тосола, для обогрева использовать электрооборудование заводского изготовления.