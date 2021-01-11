Метеорологическая обстановка в Югре 11 января: Днём температура воздуха -27,-32 ºС. Ночью -31,-36 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, изморозь. Ветер северных направлений 2-7 м/с.В Ханты-Мансийске: Днём -28,-30 °С, ночью -31,-33 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северных направлений 2-7 м/с.Сургут: Днём -32 °С, ночью -36 °С, ясно, ветер северо-восточный 2-4 м/с.Нижневартовск: Днём -33 °С, ночью -35 °С, ясно, ветер северо-восточный 3 м/с.Нефтеюганск: Днём -33 °С, ночью -37 °С, ясно, утром небольшой снег, ветер северо-восточный 3-5 м/с.Когалым: Днём -33 °С, ночью -34 °С, ясно, ветер северо-восточный 3-4 м/с.Прежде существовало множество страшных историй, посвященных этому дню. Их, а также сказки, рассказывали детям под вечер. Кроме того, было принято загадывать загадки. Начинали с серьезных, познавательных — об окружающем мире, природе и труде, – а позже переходили на шуточные — о предметах быта и домашних животных. Существовали для этого дня и особые приметы на погоду. В частности, говорили, что если дует северный ветер, а облаков на небе нет, то скоро начнутся морозы.