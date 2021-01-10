Государственная инспекция по маломерным судам Югры напоминает, что при движении через ледовые переправы необходимо выполнять требования информационных знаков, установленных перед переправами.Выезжать на лед необходимо медленно, без толчков и торможений, и с отстегнутыми ремнями безопасности.Ни в коем случае нельзя превышать грузоподъемность льда.На ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим.При плохой видимости лучше остаться дома.Необходимо помнить об опасности движения через несанкционированные ледовые переправы. Сократив путь, вы можете оборвать жизнь себе или своим близким.Телефон спасения для всех сотовых операторов 112.