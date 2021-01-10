Новыми данными по заболеваемости коронавирусной инфекцией поделилось правительство Югры. Так, за минувшие сутки в округе выявлено еще 158 новых случаев заражения. Таким образом, на 10 января 2021 года в регионе официально подтверждено 43 314 случаев COVID-19. Состояние 86 пациентов тяжелое, 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.На этот раз самое большое число заболевших в Сургуте -23.В Сургутском районе и Нижневартовске по 21 случаю заражения. В Пыть-Яхе – 20. В Ханты-Мансийске – 114,в Советском районе – 12, в Нефтеюганском районе – 8. В Нефтеюганске, Мегионе и Октябрьском районе по семь заболевших, в Советском районе – 12. В Нягане и Покачах по пять новых случаев, в Урае – 4, в Когалыме и Нижневартовском районе по два.На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно.Контакт установлен в 144 случаях. По 14 контакты уточняются.За весь период пандемии от COVID-19 умерли 579 человек.