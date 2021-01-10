Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин скончался 9 января в Москве. Его организм не справился с последствиями, связанных с коронавирусом.По информации департамента общественных и внешних связей Югры, Геннадий Бухтин находился на лечении в столице России с середины ноября.О том, что первый вице-губернатор экстренно госпитализирован в одну из московских клиник из-за ухудшения самочувствия стало известно в начале декабря. У покойного был подтвержден коронавирус.Геннадию Бухтину в мае должно было исполниться 60 лет. Он занимал пост заместителя губернатора ХМАО с 2010 года, изначально курировал в правительстве региона вопросы экологии. Позже был назначен первым вице-губернатором автономного округа, в ведении которого находятся экономический и финансовый блоки.