Пассажирский самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту Минеральные воды — Сургут, был задержан на 14-часов. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Минеральных Вод пассажиры смогли вылететь в Сургут лишь ночью 10 января.«UT-482 Минеральные Воды — Сургут вылетел в 00:37 мск», — говорится в данных онлайн-табло.Борт должен был вылететь 9 января в 10:05, но случился инцидент с птицей, которая попала в один из отсеков самолета.Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, птица попала в лайнер во время выполнения предыдущего рейса. Никто из пассажиров не пострадал, но потребовалась замена борта. Самолет приземлился в Сургуте в шесть часов утра.