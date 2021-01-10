С приходом морозов югорчане все чаще греют автомобили заарпещенными и опаснымси способами. Как следствие, происходит возгорание.На этот раз пожар полностью уничтожил две легковушки в городе Лянтор. Сообщение о возгорании произошло в 05:15. На место прибыли 2 единицы спехтехники МЧС и 8 человек личного состава. Огнем были охвачены «Opel Astra» и «Lada Granta». На тушение ушло не более 10 минут.Днем ранее автомобиль сгорел и в Нижневартовске на улице Мусы Джалиля.- В 17:50 поступило сообщение о пожаре в автомобиле «ГАЗ 27055». Пожар локализован в 17:57. Ликвидация (открытого горения) в 17:59. К тушению пожара привлекалась одна единица техники и 5 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО-Югре.Причина возгорания и ущерб в обоих случаях устанавливается дознавателями.