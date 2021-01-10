В воскресенье 10 января в Югре ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь, слабый туман. Ветер северо-восточный 2, 7 метров в секунду. Температура воздуха днем -21, -26 градусов Цельсия, в восточных районах -28, -33 градусов Цельсия.В Ханты-Мансийске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем -24, -26 градусов Цельсия.В Сургуте облачно, небольшой снег. Ветер северный 3,4 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -25, -26 градусов Цельсия.В Нижневартовске облачно и без осадков. Ветер северного направления 2,4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит -26, -29 градусов Цельсия.