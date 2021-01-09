В Лангепасе, как и в других городах ХМАО-Югры, началась вакцинация от новой коронавирусной инфекцией. Для этого в город поступила вакцина «Гам-КОВИД-Вак», торговой марки «Спутник V». Вакцина не содержит коронавирус и представляет собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть протеин S - белок оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела.Вакцина вводится в дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча). Чтобы защитные системы организма научились узнавать вирус и вырабатывать антитела, уходит около 42 дней с первого введения вакцины. Но ни одна вакцина не дает полной гарантии, поэтому, даже если в организме выработались антитела, нужно заботиться о собственной безопасности.Главный государственный санитарный врач городов Лангепас и Покачи и специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г.Лангепас и Покачи в числе первых югорчан получили прививку от новой коронавирусной инфекции. Медработники, занятые на проведении противоэпидемических мероприятий с первого эпидемического очага COVID-19 в городе, включены в первую приоритетную группу по иммунизации от новой коронавирусной инфекции.