В Югре продолжают выявляться новые случаи заболевания коронавирусом. По сообщению Оперативного штаба за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 193 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. Всего за период пандемии на территории округа зарегистрировано 43 156 случаев новой коронавирусной инфекции.По клинической структуре: на момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 45 зафиксирована пневмония, у 6 человек болезнь протекала бессимптомно.Контакт установлен в 184 случаях, по 9 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 8 356, сняты с наблюдения – 165 869 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 1 361 человек, всего – 1 224 317.Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 47; Нягань – 22; Урай – 19; Ханты-Мансийск – 14; Сургутский район – 13; Нефтеюганский район – 11.Далее идут: Нижневартовск – 8; Пыть-Ях – 8; Нефтеюганск – 7; Советский район – 7; Октябрьский район – 7; Покачи – 7; Кондинский район – 7; Нижневартовский район – 6.Закрывают список: Белоярский район – 4; Когалым – 1; Мегион – 1; Югорск – 1; Ханты-Мансийский район – 1; Лангепас – 1; Радужный – 1.106 пациентов в тяжелом состоянии, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 576 человек. За сутки вылечились 190 человек, за весь период пандемии выздоровели 39 478 югорчан.