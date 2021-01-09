Госавтоинспекторы Югры напоминают водителям, что дети – самые важные пассажиры в автомобиле и за их безопасность ответственность несут родители. Но зачастую юных пассажиров перевозят в автомобилях без автокресел, забывают пристегнуть. Некоторые взрослые любят посадить ребенка на колени, ошибочно полагая, что так он будет в большей безопасности.Так, в новогодние праздники в Нижневартовске столкнулись двух автомобилей «Тойота Витц» и «МАЗ». В результате происшествия пострадали 4 пассажира Тойоты, в том числе годовалый ребенок. В момент ДТП малыш находился на заднем пассажирском сиденье на руках у матери. Детское удерживающее устройство в салоне транспортного средства отсутствовало.Югорчанам нужно быть внимательными на дороге, особенно если в машине находятся дети. Не превышать скорость, избегать резких маневров, ни в коем случае не выезжать на полосу встречного движения, строго соблюдать правила перевозки детей, ведь они помогут спасти жизнь ребенку. Необходимо помнить, что именно от Вас зависят жизнь и здоровье подрастающего поколения - сообщает Госавтоинспекция Югры.