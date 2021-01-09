Метеорологическая обстановка в Югре 9 января: Днём температура воздуха -23,-28 ºС. Ночью -25,-30 ºС, при прояснениях -31,-36 ºС. Переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с.В Ханты-Мансийске: Днём -24,-26 °С, ночью -27,-29 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с.Сургут: Днём -23 °С, ночью -30 °С, небольшой снег, ветер северный 2 м/с.Нижневартовск: Днём -28 °С, ночью -32 °С, небольшой снег, ветер северо-восточный 1-2 м/с.Нефтеюганск: Днём -26 °С, ночью -31 °С, небольшой снег, ветер северный 2 м/с.Когалым: Днём -27 °С, ночью -30 °С, небольшой снег, ветер северо-восточный 2-3 м/с.На Руси этот день был примечателен тем, что пастухи заключали договора с крестьянами, у которых была скотина. в этот день девушки «хоронили» свои печали. Для этого в определенном месте устанавливали «чашу пагубную», и девушки, подходя по очереди, сливали в нее воду из принесенных с собой сосудов — как если бы смывали тоску с сердца.В народе говорили: «Пришел Степан — на нем красный жупан». Это означало, что стоило ждать морозов. А вот если на Степанов день шёл снег — это предвещало ненастье и мокрую погоду.