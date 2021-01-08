Югорчанин опубликовал в социальных сетях видео с вопиющим случаем. На видео отчетливо видно, как женщина ведет полуголого ребенка за руку по улице. Тем временем температура воздуха в Нижневартовске опустилась до -30 градусов.Мужчина успел заснять, как взрослая женщина, судя по всему бабушка, идя по морозу тянет за собой за руку полуголого ребенка. Маленький ребенок еле передвигается, замерзая от холода.В комментариях под постом в социальных сетях помимо возмущений в адрес страшной картины посыпались и обвинения в адрес «видеооператора». Вартовец заверил, что ребенку оказана необходимая помощь. На видео видно, что в итоге замершую малышку завели в подъезд.- Сейчас ребёнок находится в безопасности, с родным отцом. Отправлены официальные письма об ухудшении положения ребенка в семье в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. От медицинский помощи отец отказался. На видео запечатлён момент, когда бабушка уводит ребёнка из квартиры его матери и её сожителя в момент острого семейного конфликта. Второпях, а также скорее всего находясь в стрессе, бабушка не успела одеть ребёнка. Органами опеки будут приняты все необходимые меры по итогам данной ситуации, работа уже ведётся. К ней подключены как сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, так и заведующий детском садом, который посещает ребёнок, - написали в комментариях с официального аккаунта администрации Нижневартовска.