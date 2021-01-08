Самолет вылетевший из Новосибирска в Сургут был вынужден вернуться обратно из-за отказа правого двигателя.- 8 января в 06:27 местного времени в аэропорту города Новосибирск произведен возврат на аэродром вылета воздушного судна АТР-72, принадлежащего ПАО \\"Авиакомпания \\"ЮТэйр\\" сообщением Новосибирск — Сургут. Предварительная причина возврата — отказ правого двигателя, — информирует Уральская транспортная прокуратура в своем Телеграм-канале.На борту самолета находились 52 пассажира и 5 членов экипажа. Посадка произошла в штатном режиме, воздушное судно не повреждено, никто из присутствующих не пострадал.Как сообщает ведомство, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.Пресс-службе перевозчика сообщила, что самолет авиакомпании \\"ЮТэйр\\", севший в Новосибирске из-за сработавшего индикатора отказа двигателя, летел туда из Сургута, чтобы затем отправиться в Красноярск.В пресс-службе перевозчика уточнили, что борт следовал из Сургута в Новосибирск, а не наоборот.