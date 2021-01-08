В Югре зарегистрировано за сутки 174 человек с новым коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано и лабораторно подтверждено 42 963 случаев COVID-19.По клинической структуре: на момент выявления у 135 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 5 человек бессимптомное течение болезни.Контакт заражения установлен в 159 случаях, по 15 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 8 439 жителей региона, сняты с наблюдения – 165 024 югорчан.Самые высокие цифры по заболеваемости зафиксированы: в Сургуте – 54; Нягани – 24; Нижневартовске – 20; Ханты-Мансийске– 16; Нефтеюганском районе – 13; Мегионе – 11.Средние показатели: в Урае – 9; Югорске – 5; Октябрьском районе – 5.В конце списка: в Сургутском районе – 4; Нефтеюганске – 4; Советском районе – 3; Когалыме – 2; Радужный – 2; Кондинский район – 2.В тяжелой форме коронавирус переносят 107 пациента, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки от коронавируса умерли 2 человека. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 573 человек. За сутки вылечились ещё 187 человека, за весь период пандемии выздоровели 39 288 югорчанина.