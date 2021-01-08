Метеорологическая обстановка в Югре 8 января: Переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -25,-30 °С, при прояснениях -31,-36 °С, днем -19,-24 °С, на северо-западе округа -25,-30 °С.По г. Ханты-Мансийску: Переменная облачность. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -27,-29 °С, днем -19,-21 °С.На Руси в этот день отмечали бабий праздник под названием День повитух. Также этот день известен, как праздник каш.Женщины вместе со своими детьми и с подарками шли к повитухам, которые помогали им при родах. В замен повитухи угощали гостей кашей.В это же время появился христианский обычай: женщины приходили в церковь с испеченными пирогами, чтобы преподнести их в дар Богородице.