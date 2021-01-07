За один день, 7 января, в Югре произошли два пожара с участием автомобилей.Первое случилось в Нефтеюганске в 6:48. Спасателям удалось справиться с огнем за семь минут. В ликвидации были задействованы четыре человека личного состава и одна единица техники.Второе - в Ханты-Мансийске в 10:11. Оказалось, что горит автомобиля «IVECO». Огонь был потушен через девять минут. В ликвидации пожара участвовали 10 человек и 3 единицы техники.В обоих случаях причины возгорания устанавливается органами дознания. Пострадавших нет.Отметим, что зима - это время года, в которое чаще всего случаются спонтанные возгорания автомобилей. В первую очередь это связано с сильными холодами и желанием владельцев, побыстрее завести транспорт. Пытаясь отогреть машины, они, порой, прибегают к способам, которые могут вызвать протечку топлива или короткое замыкание.