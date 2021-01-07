В Югре продолжается пандемия коронавируса. Четверг ознаменовалось для жителей региона печальной новостью: еще четыре человека скончались от COVID-19. Таким образом, общее число погибших - 571.Кроме того, за последние сутки инфекцию обнаружили еще у 172 югорчан. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 42 789. По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 39, с симптомами ОРВИ - 124, в бессимптомной форме - 9.Картина заболеваемости в населенных пунктах выглядит следующим образом:Из хороших новостей: за сутки 181 югорчанин излечился от коронавируса, с начала пандемии - 39 101.В России на сегодняшний день зарегистрирован 23 541 человек с COVID-19, с начала периода - 3 332 142. Выздоровевших - 23 729, за весь период - 2 709 452. Умерших - 506, с начала периода - 60 457.