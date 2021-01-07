Глава Югры Наталья Комарова поздравил всех православных жителей со светлым праздником Рождеством Христовы, пожелав надежды и веры в светлое будущее.-Делюсь работами юных художников, посвященных празднику. Это онлайн-выставка Дома-музея народного художника СССР В. А. Игошева. В своих рисунках и поделках дети создали трогательный, чистый мир. В нем живут справедливость, дружба, - отметила глава региона.Напоминаем, что в регионе отменили крестные ходы и крещенские купания. Это вынужденные меры против распространения коронавируса, которые ввела югорская епархия. Также в храмах Югры будут освещать воду в специальных емкостях. Посетить церкви и набрать святой воды можно с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.