Военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии подарили «Рождественское чудо» детям, проживающим в небольшой деревне Ярки Ханты-Мансийского района.Делегация во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой посетила местную школу, где ребятам вручили подарки, о которых школьники написали в своих рождественских письмах главному зимнему волшебнику.-Мы увидели неподдельный восторг в глазах детей, получивших желанные подарки. Многие из ребят живут в непростых условиях, и поэтому мы устроили им маленький рождественский праздник, чтобы помочь поверить в лучшее, - рассказал заместитель начальника управления Росгвардии по ХМАО-Югре Алексей Мигуцкий.В ходе поездки росгвардейцы посетили и семью Валерии Могирь. В свою очередь 10-летняя школьница попросила у Деда Мороза набор художника. А теперь, когда ее мечта исполнена, девочка пообещала изобразить один из эпизодов службы вневедомственной охраны, а рисунок прислать в подарок.