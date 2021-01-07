Что может быть проще, чем угнать автомобиль с открытыми дверями и ключом в замке зажигания? Сейчас, при низких температурах воздуха в Югре, многие водители оставляют свои машины с работающим двигателем, при этом забегая домой по различным делам. При этом каждый их них не готов к тому, что не обнаружит своего четырехколесного товарища на месте.Так, 4 января в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району обратился мужчина, у которого пропал автомобиль. В ходе розыскных мероприятий злоумышленника удалось задержать. Им оказался местный житель 2002 года рождения.Днем ранее, в городе Урай, пропала еще одна машина. Водитель загнал транспорт в гаражный бокс, оставив ключи в замке зажигания. Когда он вернулся - машины не было. Угонщиком оказался ранее судимый мужчина 1977 года рождения.Напоминаем, что в соответствии с п.12.8 ПДД РФ водитель может оставлять свое транспортное средство в том случае, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение или его использование в отсутствие владельца.Административная ответственность предусмотрена в соответствии с ч.1 ст.12.19 КоАП РФ - штраф 500 рублей.