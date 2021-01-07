В четверг, 7 января, в Югре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2 - 7 м/с. Температура воздуха ночью -26...-31 градус, на востоке -32...-37. Днем -23...-28 градусов, в северных и восточных районах -29...-34.Ханты-Мансийск: ясно. Ночью -30, днем -27. Ветер 4-6 м/с.Сургут: ясно. Ночью -32, днем -31. Ветер 3-4 м/с.Нижневартовск: переменная облачность. Ночью -33, днем -31. Ветер 3-4 м/с.Нефтеюганск: ясно. Ночью 29, днем -27. Ветер 5-6 м/с.Когалым: ясно. Ночью -29, днем-28. Ветер 4-7 м/с.