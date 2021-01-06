Спасатели рассказали югорчанам, как безопасно встретить Рождество. Один из главных праздников православные христиане отмечают завтра, 7 января.– Будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды. Под свечой держите носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду. Подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания на них огня свечи при наклоне головы. Следите за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с вашей одеждой, – дали советы в Главном управлении МЧС по Ханты-Мансийскому округу.В ведомстве также отметили, что не стоит зажигать вместо свечей легковоспламеняющиеся предметы и жидкости, например, целлулоидные игрушки, спички и зажигалки. В случае загорания одежды нужно быстро скинуть ее и постараться потушить огнетушителем или накрыть плотным материалом.Стало известно, что сотрудники госпожарнадзора провели обследования и консультации на всех 74 задействованных объектах. Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. В период празднование дежурство будут осуществлять 96 специалистов МЧС России и «Центроспас-Югории».