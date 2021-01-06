Губернатор Югры Наталья Комарова на заседании оперштаба акцентировала внимание на поступающие жалобы от жителей Югорска, Сургута, Ханты-Мансийска, Мегиона, Пойковского Нефтеюганского района, Горноправдинска Ханты-Мансийского района. Она сообщила, что северяне недовольны тем, что на протяжении нескольких дней из дворов жилых домов указанных муниципалитетов не вывозился мусор.– Люди говорят, что в течение всех этих дней региональный оператор не отвечал на звонки и запросы жителей. 4 января я дала поручение справиться с этой задачей. И впредь не должно быть ни одного дня простоя, – заявила Комарова.Она попросила руководителей муниципалитетов лично обеспечивать бесперебойную связь с региональным оператором по каждой свалке, по каждому невывезенному контейнеру, а службам, обеспечивающим безопасность жилищно-коммунальной инфраструктуры и безотказность ее деятельности, – по первому требованию реагировать на каждое обращение граждан.