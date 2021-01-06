Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 6 января 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 202 и составило 42 617 человек.По информации Оперативного штаба Югры, за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 202 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах: Сургут – 50, Ханты-Мансийск – 33, Нягань – 22, Березовский район – 14, Сургутский район – 14, Нижневартовск – 11, Нефтеюганский район – 10, Октябрьский район – 9, Покачи – 7, Мегион – 5, Радужный – 5, Урай – 5, Когалым – 4, Советский район – 4, Нефтеюганск – 3, Пыть-Ях – 2, Лангепас – 1, Югорск – 1, Кондинский район – 1, Ханты-Мансийский район – 1.На момент выявления у 153 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 14 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 191 случае. По 11 контакты уточняются. За сутки на COVID-19 обследованы 2 766 человек, всего – 1 215 964. Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 8 856 человек, сняты с наблюдения – 150 804.Коэффициент распространения инфекции – 0,99. Показатель охвата тестированием населения – 195,64. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 146,35%. Состояние 102 пациентов тяжелое, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 567 человек. За сутки излечились 204 человек, за весь период пандемии – 38 920 югорчан.За последние сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 445 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 23 055 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 3 308 601 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 59 951 летальный исход, выздоровело 2 685 723 человека.