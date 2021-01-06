В среду, 6 января, в Югре ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -25,-30 ºС, в восточных районах -31,-36 ºС, днем -22,-27 ºС, в восточных районах -28,-33 ºС.По г. Ханты-Мансийску: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -27,-29 ºС, днем -25,-27 ºС.Нижневартовск: ясно. Днем -31, ночью -32. Ветер 2-3 м/с.Нефтеюганск: ясно. Днем -29, ночью -30. Ветер 4-5 м/с.Когалым: ясно. Днем -29, ночью -32. Ветер 3 м/с.