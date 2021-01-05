В конце декабря 2020 года начальнику 15 отряда ФПС города Когалым Рустаму Сафиуллину присвоили почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации». Отметим, что полковник внутренней службы удостоен высокого звания «за высокие личные показатели в служебной деятельности». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.По информации ГУ МЧС по ХМАО-Югре, в рядах пожарной охраны Рустам Ринадович трудится более 20 лет. После окончания Ивановского пожарно-технического училища МВД РФ прибыл на службу в Ханты-Мансийский округ. За этот срок прошел все ступени служебной лестницы — от инспектора инспекции ГПН до начальника отряда, который возглавляет уже более 10 лет.За период службы Сафиуллин зарекомендовал себя как высококлассный специалист, настоящий профессионал. Об этом свидетельствуют и ведомственные награды, и многочисленные грамоты и благодарственные письма. Требовательным и справедливым руководителем Сафиуллина считает и его коллектив, который насчитывает более 380 человек.