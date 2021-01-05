Югорские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел троих человек при тушении пожара в городе Сургуте. Трагедия случилась 1 января 2021 года вечером в квартире на восьмом этаже дома № 72 по проспекту Ленина.– В жилище возник пожар, который локализовали спасатели. После тушения пожара они нашли тела троих человек. Ещё одного пострадавшего доставили в реанимационное отделение городской больницы. Соседние квартиры от пожара не пострадали, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО-Югре.В качестве основной версии возникновения пожара рассматривается аварийный режим работы электроустановок (подключение несколько электроприборов в одну розетку). По уголовному делу назначены различные экспертизы, допрашиваются свидетели. Ход расследования находится на контроле у руководства следственного управления.