Югорским работодателям разрешили не отправлять вахтовиков на карантин. Однако при этом нужно соблюсти одно важное условие. Изменения в соответствующее постановление внесла губернатор округа Наталья Комарова.– По решению руководителя организации, осуществляющей деятельность с применением вахтового метода, размещение работников в «буферной зоне» не осуществляется в случае наличия у работника отрицательного результата лабораторного тестирования методом ПЦР на SARS-CoV-2 при условии отсутствия антител иммуноглобулинов класса М(IgM) и наличия антител иммуноглобулинов класса G(IgG). Кроме того, работодатель вправе не помещать работника в «буферную зону» при наличии у последнего подтверждения о вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, – рассказали в Правительстве ХМАО-Югры.Отметим, что ранее по прибытии работников к месту осуществления производственной деятельности работодатель был обязан организовать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение завоза и распространения инфекции, выявление работников с симптомами заболевания.