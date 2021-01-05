Югорчанам, находящимся на самоизоляции, покажут трансляцию Рождественского Богослужения онлайн. Тех же, кто посетит храмы 7 января – на Рождество Христово, попросили не забывать о мерах безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.– Окружная телерадиокомпания «Югра» проведет трансляцию Рождественского Богослужения из Воскресенского Кафедрального собора города Ханты-Мансийска, которая начнется 6 января в 23.40, – сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба.Кроме того, трансляция Богослужения будет осуществляться на сайте телеканала «Югра» и официальном сайте Ханты-Мансийской митрополии.