С 31 декабря 2020 года по 3 января 2021 года на дорогах ХМАО-Югры автоинспекторы задержали 35 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения. Восемь – за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.Так, 1 января в Сургуте 40-летний мужчина, управляя «КИА» в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с «Шевроле Лачетти». В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.На следующий день в этом же городе 28-летний нетрезвый водитель «ВАЗ», не справившись с управлением, допустил наезд на стоящий автомобиль «Лада Гранта». В результате автоаварии транспортные средства также получили механические повреждения.По информации УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре, при ежедневном контроле за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделяют профилактике нетрезвого вождения.