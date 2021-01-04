С 1 по 3 января в Ханты-Мансийском округе произошло 43 пожара, большая часть из них - в жилом секторе, травмы получили 4 человека. В ходе рейдов в многоквартирные жилые дома, дачные кооперативы и частный сектор специалисты МЧС напоминают гражданам о бдительности как в быту, так и на природе. Только за прошедшие сутки сотрудники ведомства провели более 60 профилактических рейдов и проинструктировали порядка 1,5 тысячи человек.– Огнеборцы напомнили гражданам о соблюдении необходимых мер безопасности в новогодние праздники, проинформировали о правилах эксплуатации электрических гирлянд и безопасном запуске пиротехнических изделий. Жителям домов с печным и электрическим отоплением пожарные и инспекторы госпожнадзора вручили памятки с правилами пожарной безопасности при использовании печного отопления и электробытовых приборов и напомнили телефон вызова пожарно-спасательной службы МЧС России 101, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по ХМАО-Югре.Рейды в жилой сектор проходят ежедневно и продолжатся до конца новогодних каникул.