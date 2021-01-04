В Нижневартовске пожарные 20 минут тушили возгорание в доме. К счастью, обошлось без пострадавших.– Сообщение о возгорании в жилом доме в Нижневартовском районе в поселке Дивном города Нижневартовска на 13 улице поступило в 11.06 по местному времени. Пострадавших нет. Возгорание было ликвидировано в 11.28, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по ХМАО-Югре.От подразделений МЧС России привлекались 5 единиц техники, 22 человека личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания.