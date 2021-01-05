Во вторник, 5 января, в Югре ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, изморозь. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -26,-31 °С, в восточных районах -32,-37 °С, днем -22,-27 °С, в восточных районах -28,-33 °С.По г. Ханты-Мансийску: Переменная облачность. Преимущественно без осадков, изморозь. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -28,-30 °С, днем -25,-27 °С.Нижневартовск: ясно. Днем -34, ночью -36. Ветер 2-3 м/с.Нефтеюганск: ясно. Днем -31, ночью -34. Ветер 4-5 м/с.Когалым: ясно. Днем -35, ночью -36. Ветер 3 м/с.