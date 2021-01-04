Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 4 января года. Количество заболевших увеличилось на 233 и составило 42 197 человек.По информации Оперативного штаба Югры, за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 233 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах: Сургут – 61, Нижневартовск – 28, Мегион – 24, Нягань – 21, Ханты-Мансийск – 20, Урай – 14, Нефтеюганский район – 12, Октябрьский район – 9, Когалым – 6, Покачи – 6, Югорск – 6, Нефтеюганск – 5, Сургутский район – 5, Радужный – 4, Нижневартовский район – 4, Советский район – 4, Лангепас – 3, Пыть-Ях – 1.На момент выявления у 175 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 56 зафиксирована пневмония, у 2 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 217 случаях. По 16 контакты уточняются. За сутки на COVID-19 обследованы 1 736 человек, всего – 1 211 475. Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 8 957 человек, сняты с наблюдения – 150 456.Коэффициент распространения инфекции – 1,03. Показатель охвата тестированием населения – 206,92. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 153,64%. Состояние 100 пациентов тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 557 человек. За сутки излечились 204 человек, за весь период пандемии – 38 513 югорчан.За последние сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 482 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 21 154 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 260 138 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 988 летальных исходов, выздоровело 2 640 036 человек.