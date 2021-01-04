В сельском поселении Альбьявский сегодня, 4 января, горел двухквартирный дом. Очевидцы произошедшего вызвали спасателей на место происшествия.– Сообщение о возгорании в доме на улице Гагарина в Советском районе поступило в 07.27 по местному времени. Его удалось ликвидировать спустя 34 минуты. К счастью, обошлось без пострадавших, спасен один человек, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по ХМАО-Югре.Для ликвидации пожара от подразделений КУ «Центроспас-Югория» привлекались 7 человек и 2 единицы техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания.